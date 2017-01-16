Участники международной конференции в Париже высказались за создание независимого Палестинского государства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Участники международной конференции в Париже высказались за создание независимого Палестинского государства, мирно сосуществующего бок о бок с Израилем. Встреча по ближневосточному урегулированию, в которой приняли участие представители около 70 государств, завершилась подписанием совместного коммюнике с соответствующим призывом, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
При этом, вопреки надеждам официального Парижа, представители Палестины и Израиля на конференцию не приехали.
Подводя итоги встречи в Париже, глава МИД Франции Жан-Марк Эйро был вынужден констатировать, что на сегодняшний день мирный процесс на Ближнем Востоке фактически прекращен из-за отсутствия прямого диалога между палестинцами и израильтянами. "Но именно поэтому представители 70 государств собрались, чтобы изучить возможности помочь восстановлению прямых переговоров между сторонами конфликта", - добавил он.
Ж.Ейро также подчеркнул, что Франция готова организовать встречу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса.
"Мы готовы организовать такую двустороннюю встречу в Париже. Я надеюсь, что израильтяне и палестинцы воспользуются протянутой нами рукой ", - сказал он.
Как сообщал УНН, в Париже открылась конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Напомним, 23 декабря, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.