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Учасники міжнародної конференції в Парижі висловилися за створення незалежної Палестинської держави

Учасники міжнародної конференції в Парижі висловилися за створення незалежної Палестинської держави

Київ • УНН

 • 9607 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Учасники міжнародної конференції в Парижі висловилися за створення незалежної Палестинської держави, мирно співіснують пліч-о-пліч з Ізраїлем. Зустріч з близькосхідного врегулювання, участь в якій взяли представники близько 70 держав, завершилася підписанням спільного комюніке з відповідним закликом, передає УНН з посиланням на ТАСС.

При цьому, всупереч надіям офіційного Парижа, представники Палестини та Ізраїлю на конференцію не приїхали.

Підводячи підсумки зустрічі в Парижі, глава МЗС Франції Жан-Марк Ейро був змушений констатувати, що станом на сьогоднішній день мирний процес на Близькому Сході фактично припинений через відсутність прямого діалогу між палестинцями та ізраїльтянами. “Але саме тому представники 70 держав зібралися, щоб вивчити можливості посприяти відновленню прямих переговорів між сторонами конфлікту,” — додав він.

Ж.Ейро також підкреслив, що Франція готова організувати зустріч прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і палестинського лідера Махмуда Аббаса.

“Ми готові організувати таку двосторонню зустріч в Парижі. Я сподіваюся, що ізраїльтяни і палестинці скористаються простягнутою нами рукою,” — сказав він.

Як повідомляв УНН, у Парижі відкрилася конференція щодо врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Нагадаємо, 23 грудня, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території “не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права”. Її підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі Україна. США, які раніше блокували подібні проекти, утрималися.

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