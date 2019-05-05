Участники группы Queen богаче королевы Великобритании - The Sunday Times
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Трое членов легендарной группы Queen богаче, чем сама королева Великобритании Елизавета II. Об этом пишет издание The Sunday Times, передаёт УНН.
Так, благодаря кассовому успеху недавнего фильма-биографии “Богемская рапсодия” музыканты Queen — Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон сорвали куш, теперь их общее состояние равно приблизительно 445 миллионам фунтов стерлингов (586,20 млн дол. США).
К тому же, как пишет издание, каждый из рокеров прибавит около 25 миллионов фунтов стерлингов (32,9 млн дол. США) к своему богатству в этом году.
Этого нельзя сказать о 93-летней королеве. Считается, что ее богатство не превышает 370 миллионов фунтов стерлингов стерлингов (487,4 млн дол. США).
Как сообщал УНН, в прошлом месяце состояние основателя Microsoft Билла Гейтса достигло исторического максимума, превысив 100 млрд долларов.