Участники группы Queen богаче королевы Великобритании - The Sunday Times

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 88996 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 102743 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107043 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 131709 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113434 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139004 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144820 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130242 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130306 просмотра

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Участники группы Queen богаче королевы Великобритании - The Sunday Times

Участники группы Queen богаче королевы Великобритании - The Sunday Times

Киев  •  УНН

 • 10731 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Трое членов легендарной группы Queen богаче, чем сама королева Великобритании Елизавета II. Об этом пишет издание The Sunday Times, передаёт УНН.

Так, благодаря кассовому успеху недавнего фильма-биографии “Богемская рапсодия” музыканты Queen — Брайан Мэй, Роджер Тейлор и Джон Дикон сорвали куш, теперь их общее состояние равно приблизительно 445 миллионам фунтов стерлингов (586,20 млн дол. США).

К тому же, как пишет издание, каждый из рокеров прибавит около 25 миллионов фунтов стерлингов (32,9 млн дол. США) к своему богатству в этом году.

Этого нельзя сказать о 93-летней королеве. Считается, что ее богатство не превышает 370 миллионов фунтов стерлингов стерлингов (487,4 млн дол. США).

Как сообщал УНН, в прошлом месяце состояние основателя Microsoft Билла Гейтса достигло исторического максимума, превысив 100 млрд долларов.

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