Учасники групи Queen багатші за королеву Великої Британії - The Sunday Times
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Троє членів легендарної групи Queen багатшими, ніж сама королева Великобританії Єлизавета II. Про це пише видання The Sunday Times, передає УНН.
Так, завдяки касовому успіху недавнього фільму-біографії “Богемська рапсодія” музиканти Queen — Брайан Мей, Роджер Тейлор і Джон Дікон зірвали куш, тепер їх загальні статки дорівнюють приблизно 445 мільйонам фунтів стерлінгів (586,20 млн дол. США).
До того ж, як пише видання, кожен з рокерів додасть близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів (32,9 млн дол. США) до свого багатства в цьому році.
Цього не можна сказати про 93-річну королеву. Вважається, що її багатство не перевищує 370 мільйонів фунтів стерлінгів стерлінгів (487,4 млн дол. США).
Як повідомляв УНН, минулого місяця статки засновника Microsoft Білла Гейтса досягли історичного максимуму, перевищивши 100 млрд доларів.