Участника преступной группировки президента-беглеца Кирюшина арестовали на 45 дней

"28 января 2020 года по результатам рассмотрения следственным судьей Высшего антикоррупционного суд ходатайство детектива НАБУ, которое согласовано прокурором САП, бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Так, участники преступной группировки в состав которой входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ПАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") и ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд гривен, сообщили в САП.

Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Следствие продолжается.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".