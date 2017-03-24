Убийца Д.Вороненкова был принят в Нацгвардию, находясь в розыске - А.Геращенко

"Следствие проверяет все обстоятельства подготовки и организации убийства бывшего депутата Государственной думы, гражданина Украины Дениса Вороненкова. За прошедшие после убийства часы следствию уже известно много. В том числе и то, как без надлежащей проверки на предмет нахождения в розыске, Павел Паршов был принят на службу в Нацгвардию в июне 2015 года", - отметил он.

По словам А.Геращенко, виновные будут привлечены к ответственности.

Также, отметил депутат, жесткому просмотру будут подвергнуты критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к спецслужбам РФ.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.