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Убивця Д.Вороненкова був прийнятий в Нацгвардію, перебуваючи у розшуку - А.Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Убивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Павло Паршов був прийнятий на службу до Національної гвардії без перевірки стосовно того, чи перебуває він у розшуку. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Антон Геращенко, передає УНН.

"Слідство перевіряє всі обставини підготовки і організації вбивства колишнього депутата Державної думи, громадянина України Дениса Вороненкова. За минулі після вбивства години слідству вже відомо багато. У тому числі і те, як без належної перевірки на предмет знаходження в розшуку, Павло Паршов був прийнятий на службу в Нацгвардію в червні 2015 року", - зазначив він.

За словами А.Геращенка, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Також, наголосив депутат, жорсткому перегляду будуть піддані критерії перевірки при прийом в ЗСУ, Нацгвардію і інші силові структури України на предмет можливої причетності до спецслужб РФ.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.

У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.

Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.

Українські Національні Новини

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