Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Прокуратура сегодня будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для правоохранителя, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, в виде содержания под стражей. Об этом корреспонденту УНН рассказала пресс-секретарь Офиса Генпрокурора Надежда Максимец.

Детали

"Сегодня прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для подозреваемого в убийстве парня на фуникулере в виде содержания под стражей", - сообщили УНН в прокуратуре.

Ходатайство, по словам спикера, внесено на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева. Сейчас ждут автораспределения. В ходатайстве прокурор просит избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Дополнение

По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, сообщили в ГБР.

8 апреля правоохранителю сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.