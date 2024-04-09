Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

Семья 16-летнего парня, которого убили на станции фуникулера в Киеве, поддерживают ходатайство прокуратуры о применении к подозреваемому правоохранителю меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом рассказал адвокат семьи погибшего Александр Панченко журналистам, передает УНН.

"Я буквально перед судом общался с папой. Папа в таком состоянии, что еще более-менее может общаться. Я с ним поговорил, я поинтересовался, какая у него позиция по данной мере пресечения. Понятна была позиция - это безальтернативное содержание под стражей, которое полностью поддерживают. Они, насколько я знаю, с мамой не разведены, поэтому это, как я понимаю, позиция семьи погибшего", - рассказал адвокат.

Он добавил, что родители в очень тяжелом состоянии.

"Сейчас занимаются вопросами относительно похорон", - добавил адвокат.

Дополнение

Сегодня началось заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения к правоохранителю, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката правоохранителя об избрании меры пресечения в закрытом режиме.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для правоохранителя в виде содержания под стражей.

По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, отметили в ГБР.

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

По данным СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что правоохранитель, который подозревается в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, не признает своей вины. В деле есть семь свидетелей, которые дают показания. В ГБР также подтвердили, что мужчина был пьян.