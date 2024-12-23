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Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил под стражей экс-сотрудника УГО

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил под стражей экс-сотрудника УГО

Киев  •  УНН

 • 3611 просмотра

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Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов Артема Косова по изменению меры пресечения на домашний арест. Экс-сотрудника УГО обвиняют в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве.

Киевский апелляционный суд оставил Артема Косова под стражей. Его обвиняют в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.

Об этом журналист УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.

При участии прокуроров специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в убийстве подростка на станции фуникулера в столице

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас обвинительный акт в отношении работника правоохранительного органа, обвиняемого в убийстве, находится на рассмотрении в суде.

Дополнение

8 апреля правоохранителю Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве. По данным СДЮСШ по футболу «Смена», погибшим оказался их 16-летний воспитанник.

В ГБР сообщили, что Косов не признает своей вины.  

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

8 мая сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
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