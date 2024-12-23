Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд оставил под стражей экс-сотрудника УГО
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов Артема Косова по изменению меры пресечения на домашний арест. Экс-сотрудника УГО обвиняют в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве.
Киевский апелляционный суд оставил Артема Косова под стражей. Его обвиняют в убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве.
Об этом журналист УНН сообщили в Офисе Генпрокурора.
При участии прокуроров специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в убийстве подростка на станции фуникулера в столице
Сейчас обвинительный акт в отношении работника правоохранительного органа, обвиняемого в убийстве, находится на рассмотрении в суде.
Дополнение
8 апреля правоохранителю Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве. По данным СДЮСШ по футболу «Смена», погибшим оказался их 16-летний воспитанник.
В ГБР сообщили, что Косов не признает своей вины.
9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.
8 мая сообщалось, что работники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.