Убийство Фарион: подозреваемого перевезли в другое СИЗО

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион - Вячеслава Зинченко перевезли в другое учреждение исполнения наказания для обеспечения ему мер безопасности. Об этом говорится в постановлении Галицкого районного суда Львова, передает УНН.

Согласно материалам дела, 5 августа подозреваемый в убийстве Фарион обратился в полицию с заявлением о преступлении.

Согласно его заявлению, 26 июля в перерыве судебного заседания, в котором ему избирали меру пресечения, дочь Фарион в присутствии журналистов, прокуроров и других в зале суда лиц, угрожала убийством Зинченко. Однако, по его мнению, вопреки действующему законодательству, сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР не были внесены и досудебное расследование по указанному заявлению о преступлении не началось.

Поэтому адвокат обратился в суд, чтобы обязать правоохранителей открыть производство.

«Проведенным анализом видеоматериалов с судебного слушания по избранию меры пресечения заключения под стражу (подозреваемого - ред.), установлено, что дочь убитой будучи в повышенном психоэмоциональном состоянии, в результате смерти матери, выражала систематически вопрос о том, почему последний убил ее мать. Зато подозреваемый демонстративно ей показал приоткрыв ротовую полость, своего языка, что в свою очередь очень возмутило ее. Последняя, будучи в психоэмоциональном состоянии, начала словесную перепалку, в которой не было прямых явных угроз в отношении жизни и здоровья подозреваемого ... Также установлено, что СУ ГУНП во Львовской области 26.07.2024 года вынесено постановление об обеспечении мер безопасности подозреваемому в виде личной охраны, а также помещения его в ИВС №4 ГУНП во Львовской области», - говорится в судебном постановлении.

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Также сообщается, что 31 июля Галицкий районный суд г. Львова вынес судебное решение по ходатайству следователя, с целью личной охраны подозреваемого, который перемещен из ГУ «Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)» в ИВС №4 ГУНП во Львовской области, где последний и находится.

«Тем самым была обеспечена личная охрана подозреваемому. Таким образом, установлено, что отсутствуют какие-либо прямые угрозы жизни и здоровью подозреваемого. Проверку по вышеуказанным материалам прекращено», - отмечается в судебном постановлении.

Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении жалобы адвоката в интересах Зинченко на бездействие Главного управления Национальной полиции во Львовской области, заключающееся в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Дополнение

Львовский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве языковеда и профессора Львовской политехники Ирины Фарион - Вячеслава Зинченко до 22 сентября.