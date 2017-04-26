Uber анонсировал показательные запуски летающих такси в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Компания Uber заявила о том, что планирует представить летающее такси до 2020 года, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Первые показательные полеты планируются провести в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) и Далласе (США) .В обоих городах тестирования запланировано на 2020 год. По оценке Uber, с помощью летающих такси время поездки в плотных городских районах сократится в среднем с 30 до 5 минут.
Конструкцию автомобиля уже разрабатывают авиастроительные компании Embraer и Bell Helicopter. Руководство Uber надеется, что со временем передвижения на летающем такси будет стоить столько же, сколько наземным транспортом на данный момент.
Летающие такси будут работать на электротяге, поэтому не будут производить вредных для окружающей среды выбросов.
Как сообщал УНН, в Дубае планируют построить воздушный небоскреб.