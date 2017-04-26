Uber анонсував показові запуски літаючих таксі в 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Компанія Uber заявила про те, що планує представити літаюче таксі до 2020 року, передає УНН з посиланням на Bloomberg.
Перші показові польоти плануються провести в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати) і Далласі (США).В обох містах тестування заплановано на 2020 рік. За оцінкою Uber, з допомогою літаючих таксі час поїздки в щільних міських районах скоротиться в середньому з 30 до 5 хвилин.
Конструкцію автомобіля вже розробляють авіабудівні компанії Embraer і Bell Helicopter. Керівництво Uber сподівається, що з часом пересування на літаючому таксі коштуватиме стільки ж, скільки наземним транспортом на даний момент.
Літаючі таксі будуть працювати на електротязі, тому не будуть виробляти шкідливих для навколишнього середовища викидів.
Як повідомляв УНН, в Дубаї планують побудувати повітряний хмарочос.