В ВСУ за сутки обнаружили 2 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 2 новых случая коронавирусной болезни, в общем болеют 140 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 20 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 140 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 518 человек, летальных случаев - 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 295 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 91 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что состояние пациентов удовлетворительное.
Напомним, в Украине почти 59,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 651.