В ВСУ за сутки обнаружили 13 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 13 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 160 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 28 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 160 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 579 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 521 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 122 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них четыре человека находятся в учреждениях здравоохранения. Их состояние здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение. Также сообщается, что еще 9 человек находятся на лечении дома под наблюдением медиков. Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине выявлено уже более 66,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 919.