У ЗСУ за добу виявили 13 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 13 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 160 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 28 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 160 осіб. Всього за час пандемії одужало – 579 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 521 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 122 особи. За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них четверо осіб перебувають у закладах охорони здоров’я. Їх стан здоров’я задовільний, вони отримують необхідне лікування. Також повідомляється, що ще 9 осіб перебувають на лікуванні вдома під наглядом медиків. Їх стан здоров’я задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 66,5 тис. випадків COVID-19, за добу - 919.