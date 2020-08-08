В ВСУ уже более 100 боевых частей питаются по системе НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Вооруженные Силы Украины планово переходят на новую систему питания по каталогу продуктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С марта 2020 года 106 боевых воинских частей Вооруженных Сил Украины питаются по каталогу продуктов. Каталог содержит 409 видов продуктов на выбор. Похожая система используется во многих армиях государств-членов НАТО", - сказано в сообщении.
Остальные, так называемые небоевые части, к которым относятся, например, базы, склады и арсеналы, питаются по системе аутсорсинга, которая предусматривает полный цикл действий предприятия от закупки продуктов до подачи готовой пищи на стол.
"Сейчас продолжается реализация мероприятий, связанных с переходом всех военных частей Вооруженных Сил Украины на питание по каталогу. Как показала практика внедрение каталога в предыдущие годы, для обеспечения лучшей эффективности этот процесс нельзя осуществить мгновенно, некоторые вопросы подробно анализируются, и прорабатываются пути их решения", - добавляется в сообщении.
Так, для обеспечения системы питания по каталогу необходимо иметь около 4 тысяч человек обслуживающего персонала, который будет содержаться за счет штатной численности Вооруженных Сил Украины. Также сегодня есть потребность в приобретении соответствующего оборудования для хранения пищевых продуктов. Кроме того, до конца года еще действуют заключенные ранее договоры с поставщиками по системе аутсорсинга.
Напомним, приказом Министерства обороны Украины при оборонном ведомстве создан Совет содействия имплементации реформ.