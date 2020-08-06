У Міноборони створено раду сприяння імплементації реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Наказом Міністерства оборони України при оборонному відомстві утворено Раду сприяння імплементації реформ. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Зазначається, що при Міноборони створено Раду сприяння імплементації реформ. Було проведено засідання під головуванням заступника Міністра оборони Ігоря Старобінського, якого призначено головою цього консультативно-дорадчого органу.
"Створення Ради сприяння імплементації реформ ініціював міністр оборони України Андрій Таран. Такий крок є свідченням незворотності впровадження реформ у оборонній сфері, адже мета оборонної реформи є незмінною — це досягнення відповідності критеріям членства у НАТО, приведення сектору безпеки та оборони України до стандартів Альянсу, удосконалення системи демократичного цивільного контролю", — зазначив Старобінський.
За словами заступника Міністра оборони, з-поміж інших завдань, які вирішуватиме Рада — забезпечення ефективної імплементації заходів реформування у контексті реалізації політики євроатлантичної інтеграції, залучення інвестицій і міжнародної технічної допомоги для реалізації реформ.
Також Рада сприятиме реформуванню єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами та інформуватиме громадськість і експертне середовище про зміст, стан розроблення і реалізації окремих напрямів оборонної реформи.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран та надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс провели зустріч, під час якої обговорили безпекову ситуацію на Сході України.