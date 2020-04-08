В ВСУ сообщили о пятом случае COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды зафиксировано уже пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 118 человек", - сообщили в Командовании.
Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.
"Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с этим военным, находятся на самоизоляции", - добавили в ВСУ.
Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Вооруженных силах от коронавирусной болезни умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.