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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88008 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100917 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103062 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102272 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110462 просмотра

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Актуальное
В ВСУ сообщили о пятом случае COVID-19

В ВСУ сообщили о пятом случае COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23203 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды зафиксировано уже пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.

"На 7:00 8 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 118 человек", - сообщили в Командовании.

Отмечается, что количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 19 человек.

"Новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, с 03.04 находился на самоизоляции в связи с контактом с больным лицом. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы. Лица, контактировавшие с этим военным, находятся на самоизоляции", - добавили в ВСУ.

Как сообщал УНН, накануне стало известно, что в Вооруженных силах от коронавирусной болезни умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

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