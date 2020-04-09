В ВСУ не выявили новых случаев COVID-19, на изоляции 131 человек

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро четверга, 9 апреля, зафиксировано все еще пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.