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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 47985 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В ВСУ не выявили новых случаев COVID-19, на изоляции 131 человек

В ВСУ не выявили новых случаев COVID-19, на изоляции 131 человек

Киев  •  УНН

 • 10090 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро четверга, 9 апреля, зафиксировано все еще пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.

"На 7:00 9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 131 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек", - сообщили в Медицинских силах.

Отмечается, что исходя из анализа заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется "во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".

Как сообщал УНН, во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Вооруженных силах от коронавирусной болезни умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

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