В ВСУ не выявили новых случаев COVID-19, на изоляции 131 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины на утро четверга, 9 апреля, зафиксировано все еще пять случаев коронавирусной болезни COVID-19, один из которых - летальный. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 9 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 131 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек", - сообщили в Медицинских силах.
Отмечается, что исходя из анализа заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется "во время эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входящими в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе".
Как сообщал УНН, во вторник, 7 апреля, стало известно, что в Вооруженных силах от коронавирусной болезни умерла женщина, работник ВС Украины одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.