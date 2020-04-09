У ЗСУ не виявили нових випадків COVID-19, на ізоляції 131 особа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Збройних силах України на ранок четверга, 9 квітня, зафіксовано все ще п'ять випадків коронавірусної хвороби COVID-19, один з яких - летальний. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
“На 7:00 9 квітня в Збройних силах України зареєстровано 5 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 летальний. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) — 131 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби — 28 осіб”, — повідомили в Медичних силах.
Зазначається, що виходячи з аналізу захворювань серед військових та цивільного населення, найчастіше інфекція поширюється “під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом”.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 7 квітня, стало відомо, що у Збройних силах від коронавірусної хвороби померла жінка, працівник ЗС України однієї з військових частин з Івано-Франківської області.