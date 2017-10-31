В зоне АТО погиб доброволец из Грузии, воевавший на украинской стороне
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции в результате столкновений у Донецкого аэропорта, погиб грузин-доброволец полка "Азов" Георгий Саралидзе, позывной Гюрза2. Об этом сообщает сайт "Грузия онлайн", передает УНН.
"По предварительной информации, в ходе боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, группа украинских военных попала в засаду, и во время этого боя погиб военнослужащий", - говорится в сообщении.
Георгий Саралидзе был участником войны в Абхазии и Самачабло. Он помогал вооруженным силам Украины в борьбе против пророссийских оккупантов с дня начала боевых действий.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет.