В зоне АТО погиб доброволец из Грузии, воевавший на украинской стороне

"По предварительной информации, в ходе боевых действий на территории, прилегающей к аэропорту Донецка, группа украинских военных попала в засаду, и во время этого боя погиб военнослужащий", - говорится в сообщении.

Георгий Саралидзе был участником войны в Абхазии и Самачабло. Он помогал вооруженным силам Украины в борьбе против пророссийских оккупантов с дня начала боевых действий.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших среди военных Вооруженных сил Украины нет.