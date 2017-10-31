У зоні АТО загинув доброволець з Грузії, який воював на українській стороні

"За попередньою інформацією, в ході бойових дій на території, прилеглій до аеропорту Донецька, група українських військових потрапила в засідку, і під час цього бою загинув військовослужбовець", - йдеться в повідомленні.

Георгій Саралідзе був учасником війни в Абхазії і Самачабло. Він допомагав збройним силам України в боротьбі проти проросійських окупантів з дня початку бойових дій.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення , загиблих серед військових Збройних сил України немає.