В Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии

"Он был отстранен", - сказал один из представителей партии.

По информации СМИ, пост занял Эммерсон Мнангагва.

Ранее сообщалось, что 18 ноября в столице Зимбабве Хараре прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе.