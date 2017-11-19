В Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности председателя правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Он был отстранен", - сказал один из представителей партии.
По информации СМИ, пост занял Эммерсон Мнангагва.
Ранее сообщалось, что 18 ноября в столице Зимбабве Хараре прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе.