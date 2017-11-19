У Зімбабве усунули Мугабе з поста голови правлячої партії

“Він був відсторонений”, — сказав один з представників партії.

За інформацією ЗМІ, пост зайняв Еммерсон Мнангагва.

Раніше повідомлялося, що 18 листопада в столиці Зімбабве Харара проходить багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе.