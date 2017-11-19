У Зімбабве усунули Мугабе з поста голови правлячої партії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президента Зімбабве Роберта Мугабе усунули з посади голови правлячої партії “Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт”, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Він був відсторонений”, — сказав один з представників партії.
За інформацією ЗМІ, пост зайняв Еммерсон Мнангагва.
Раніше повідомлялося, що 18 листопада в столиці Зімбабве Харара проходить багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе.