В Житомире временно приостанавливают работу котельных и электротранспорта: мэр назвал причину
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Житомире срочно приостанавливают работу котельных и ряда объектов Водоканала. Кроме того – снимают электротранспорт. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин и добавил, что такие меры принимаются, чтобы пройти вечерний пик нагрузки на электросети, передает УНН.
Детали
"Срочно останавливаем работу котельных города. Это фактически делается для того, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут запущены", – сказал Сергей Сухомлин.
Также, по его словам, будут отключены некоторые объекты водоканала, но это не повлияет на подачу воды в дома житомирян.
Электротранспорт тоже снимают с маршрутов.
Как пояснил Сергей Сухомлин, такие меры принимаются для того, чтобы город не остался без света.
Дополнение
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