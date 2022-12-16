В Житомире временно приостанавливают работу котельных и электротранспорта: мэр назвал причину

Детали

"Срочно останавливаем работу котельных города. Это фактически делается для того, чтобы пройти вечерний пик. Температура позволяет продержаться несколько часов, после этого котельные будут запущены", – сказал Сергей Сухомлин.

Также, по его словам, будут отключены некоторые объекты водоканала, но это не повлияет на подачу воды в дома житомирян.

Электротранспорт тоже снимают с маршрутов.

Как пояснил Сергей Сухомлин, такие меры принимаются для того, чтобы город не остался без света.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.