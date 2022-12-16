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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Житомирі тимчасово призупиняють роботу котелень та електротранспорту: мер назвав причину

У Житомирі тимчасово призупиняють роботу котелень та електротранспорту: мер назвав причину

Київ • УНН

 • 813590 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Житомирі терміново призупиняють роботу котелень та низки об’єктів Водоканалу. Крім того - знімають електротранспорт. Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин і додав, що таких заходів вживають, аби пройти вечірній пік навантаження на електромережі, передає УНН.

Деталі

"Терміново зупиняємо роботу котелень міста. Це фактично робиться для того, щоб пройти вечірній пік. Температура дозволяє протриматися декілька годин, після цього котельні будуть запущені", – сказав Сергій Сухомлин.

Також, за його словами, будуть відключені деякі об’єкти водоканалу, але це не вплине на подачу води до помешкань житомирян.

Електротранспорт теж знімають із маршрутів.

Як пояснив Сергій Сухомлин, таких заходів вживають для того, аби місто не лишилось без світла.

Доповнення

Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.

По всій Україні ввели аварійні відключення світла.

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