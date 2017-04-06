В жилом доме в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на седьмом этаже жилого дома в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
После обнаружения подозрительного предмета были эвакуированы жильцы квартир в двух подъездах. Часть из них разместили в детском саду. Рядом с эвакуированными находились медики и психологи, но серьезная помощь никому не потребовалась.
Как сообщил журналистам глава администрации Невского района города Константин Серов, опасности уже нет.
“Взрывное устройство найдено, оно обезврежено. Дана команда заселять жителей, до седьмого этажа все обезврежено”, — сказал он, уточнив, что на восьмом и девятом этажах еще работают следователи.
По словам чиновника, в квартире, где обнаружено взрывное устройство, находились “не те, кому принадлежит квартира”.
“Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить”, — сказал К.Серов.
По словам жильцов дома, на седьмом этаже сдавалась однокомнатная квартира.
Напомним, в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, произошедшего 3 апреля, погибло 14 человек. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на станции метрополитена.
Как сообщал УНН, сегодня утром произошел взрыв возле школы в центре Ростова-на-Дону.