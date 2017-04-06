У житловому будинку в Санкт-Петербурзі знешкодили вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на сьомому поверсі житлового будинку в Санкт-Петербурзі, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Після виявлення підозрілого предмета були евакуйовані мешканці квартир у двох під’їздах. Частину з них розмістили в дитячому садку. Поруч із евакуйованими перебували медики і психологи, проте серйозна допомога нікому не знадобилася.
Як повідомив журналістам глава адміністрації Невського району міста Костянтин Сєров, небезпеки вже немає.
“Вибуховий пристрій знайдено, він знешкоджений. Дана команда заселяти мешканців, до сьомого поверху все знешкоджено”, – сказав він, уточнивши, що на восьмому і дев’ятому поверхах іще працюють слідчі.
За словами чиновника, у квартирі, де виявлено вибуховий пристрій, перебували “не ті, кому належить квартира”.
“Як вони там опинилися, потрібен час, щоби з’ясувати”, — сказав К.Серов.
За словами мешканців будинку, на сьомому поверсі здавалася однокімнатна квартира.
Нагадаємо, в результаті вибуху у вагоні метро Санкт-Петербурга, який стався 3 квітня, загинуло 14 людей. Ще один вибуховий пристрій був виявлений на станції метрополітену.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці стався вибух біля школи в центрі Ростова-на-Дону.