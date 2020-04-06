У Зеленского заявили, что продуктовые рынки будут контролировать жестче
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Продуктовые рынки в Украине во время карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, решили контролировать жестче. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ОПУ по итогам ежедневного селекторного совещания Президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19.
"На совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционировать в Украине. Сегодня на некоторых из них происходит неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки", - указали в ОПУ.
Национальная полиция при этом отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.
Напомним, Зеленский взялся за проблему с масками в аптеках.