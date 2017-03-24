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У задержанных чиновников Госгеокадастра изъято 55 тыс. грн и 13,5 тыс. долларов - ГПУ

У задержанных чиновников Госгеокадастра изъято 55 тыс. грн и 13,5 тыс. долларов - ГПУ

Киев • УНН

 • 9400 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. У задержанных начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области Дмитрия Сергеева и начальника отдела Госгеокадастра в Станично-Луганском районе Луганской области Любови Борониной в ходе обысков изъято 55 тыс. грн и 13,5 тыс. долл. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"23.03.2017 года задержан начальник Главного управления Госгеокадастра в Луганской области и начальника отдела Госгеокадастра в Станично-Луганском районе Луганской области. В ходе проведенных обысков по месту жительства указанных должностных лиц изъяты денежные средства в размере 55 тыс грн и 13,5 тыс долларов США, в том числе полученные ими как неправомерная выгода, техническую документацию на земельные участки и другие вещественные доказательства, которые полностью подтверждают их противоправную деятельность ", - написала Л.Сарган.

Она отметила, что прокуратурой Луганской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды руководителями Главного управления Госгеокадастра в Луганской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с июля 2016 года указанные должностные лица требовали у физического лица неправомерную выгоду в размере 40 тыс. Грн для утверждения технической документации по землеустройству относительно выделения земельного участка в собственность", - уточнила Л.Сарган.

Напомним, начальника Госгеокадастра в Луганской области задержали на взятке .

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