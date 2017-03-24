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У затриманих чиновників Держгеокадастру вилучено 55 тис. грн і 13,5 тис. доларів - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У затриманих начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області Дмитра Сергєєва та начальника відділу Держгеокадастру в Станично-Луганському районі Луганської області Любові Бороніної в ході обшуків вилучено 55 тис. грн і 13,5 тис. дол. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"23.03.2017 затримано начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області та начальника відділу Держгеокадастру в Станично-Луганському районі Луганської області. Під час проведених обшуків за місцями проживання вказаних службових осіб вилучено грошові кошти у розмірі 55 тис грн та 13,5 тис доларів США, у тому числі отримані ними як неправомірна вигода, технічну документацію на земельні ділянки та інші речові докази, які повністю підтверджують їх противоправну діяльність",- написала Л.Сарган.

Вона зазначила, що прокуратурою Луганської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди керівниками Головного управління Держгеокадастру в Луганській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

"У ході досудового розслідування встановлено, що з липня 2016 року вказані службові особи вимагали у фізичної особи неправомірну вигоду у розмірі 40 тис. грн для затвердження технічної документації із землеустрою щодо виділення земельної ділянки у власність",- уточнила Л.Сарган.

Нагадаємо, начальника Держгеокадастру в Луганській області затримали на хабарі.

Українські Національні Новини

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