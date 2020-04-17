В Запорожской области пропали двое несовершеннолетних братьев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Запорожской области полиция разыскивает двух 17-летних братьев. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Братья ушли из дома 16 апреля и до этого времени не вернулись. Следует заметить, что оба имеют нарушения умственного развития и неоднократно оставляли место жительства.
Проводятся розыскные действия по установлению места нахождения пропавших.
Как сообщал УНН, в Сумской области пропавшую школьницу нашли повешенной.