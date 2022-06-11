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В Запорожской области оккупанты похитили главу студсовета

В Запорожской области оккупанты похитили главу студсовета

Киев • УНН

 • 138510 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Запорожской области оккупанты похитили председателя студсовета профессионального колледжа в Ногайске. Об этом сообщает Украинская ассоциация студентов, передает УНН.

«Вчера подло и зверски был похищен председатель студенческого совета Ногайского профессионального колледжа ТДАТУ им. Дмитрия Моторного – Артур Ярошевский.

Произошло это на временно оккупированной территории. Они пришли к нему домой, говорили, что заберут час для допроса. Следом провели обыск и забрали ценные вещи и технику", - сообщили в ассоциации.

В настоящее время судьба и текущее местонахождение студента неизвестны.

«Это беспрецедентная история, которую нельзя игнорировать. Простых призывов мало и их к сожалению в запоребриковой области не понимают. В свою очередь, мы не ограничимся национальным уровнем, об этих преступлениях будет знать вся Европа, в частности страны, входящие в Европейский Союз студентов. Похищая молодежь, они пытаются сломать наше будущее. А у нашей страны оно обязательно будет, когда такие люди как Артур есть в нашей Украине!», – заявили в студенческой ассоциации.

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