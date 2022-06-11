У Запорізькій області окупанти викрали голову студради

«Вчора підло і по-звірськи було викрадено голову студентської ради Ногайського фахового коледжу ТДАТУ ім. Дмитра Моторного - Артура Ярошевського.

Відбулося це на тимчасово окупованій території. Вони прийшли до нього додому, говорили, що заберуть на годину для допиту. Слідом провели обшук і забрали цінні речі та техніку», - повідомили в асоціації.

Наразі доля та поточне місцеперебування студента невідоме.

«Це безпрецедентна історія, яку не можна ігнорувати. Простих закликів мало і їх на жаль в запорєбріковой області не розуміють.

Своєю чергою ми не обмежимося національним рівнем, про ці злочини знатиме вся Європа, зокрема країни, що входять до Європейського Союзу студентів. Викрадаючи молодь, вони намагаються зламати наше майбутнє. А у нашої країни воно обов‘язково буде, коли такі люди як Артур є в нашій Україні!», - заявили у студентській асоціації.