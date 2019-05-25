В Закарпатской ОГА назвали необходимую сумму для ликвидации последствий паводка

КИЕВ. 25 мая. УНН. Для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, нужно около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб. Об этом в комментарии УНН рассказал и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.