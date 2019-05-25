У Закарпатській ОДА назвали необхідну суму для ліквідації наслідків паводку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Для ліквідації наслідків паводку, від якого постраждала Закарпатська область, за попередніми підрахунками, потрібно близько 100 млн грн на відновлення пошкоджених гідротехнічних споруд, насипів, дамб. Про це у коментарі УНН розповів в.о. голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас.
"Маємо пошкоджені внаслідок паводку гідротехнічні споруди, насипи, дамби. Для їх відновлення треба чимало грошей - приблизно 100 млн грн, за попередніми підрахунками", - розповів він.
Точна сума збитків буде озвучена за кілька тижнів, додав Галас.
"Вчора у районах, що постраждали від паводку, були створені комісії. Вони починають, за спеціальною методикою, розробленою урядом, документувати об’єкти, які пошкоджені. Це робота на кілька тижнів, і тільки тоді ми матимемо остаточну картину щодо коштів, які нам потрібні", - повідомив він.
Сьогодні на Закарпатті залишаються підтопленими близько сотні дворогосподарств, розповів чиновник.
"Будинків підтоплених вже немає. Там де була вода – вона зійшла, або викачана. Близько 500 га сільгоспугідь підтоплені, дороги вже всі вільні", - зазначив він.
У підтоплених районах Закарпаття ситуація стабілізується, каже Галас.
"По основних річках пішов спад, серйозний спад. Це дуже добре, бо якби ще трошки – могли б бути нові підтоплення. Втім, поряд з цим, нові грози у деяких районах проходять. Тому, ймовірно, ще буде підніматися рівень води у тих річках, де він опустився. Ми сподіваємося, що обійдеться без нових підтоплень", - резюмував він.
Нагадаємо, у Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає.
Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.