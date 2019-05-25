У Закарпатській ОДА назвали необхідну суму для ліквідації наслідків паводку

"Маємо пошкоджені внаслідок паводку гідротехнічні споруди, насипи, дамби. Для їх відновлення треба чимало грошей - приблизно 100 млн грн, за попередніми підрахунками", - розповів він.

Точна сума збитків буде озвучена за кілька тижнів, додав Галас.

"Вчора у районах, що постраждали від паводку, були створені комісії. Вони починають, за спеціальною методикою, розробленою урядом, документувати об’єкти, які пошкоджені. Це робота на кілька тижнів, і тільки тоді ми матимемо остаточну картину щодо коштів, які нам потрібні", - повідомив він.

Сьогодні на Закарпатті залишаються підтопленими близько сотні дворогосподарств, розповів чиновник.

"Будинків підтоплених вже немає. Там де була вода – вона зійшла, або викачана. Близько 500 га сільгоспугідь підтоплені, дороги вже всі вільні", - зазначив він.

У підтоплених районах Закарпаття ситуація стабілізується, каже Галас.

"По основних річках пішов спад, серйозний спад. Це дуже добре, бо якби ще трошки – могли б бути нові підтоплення. Втім, поряд з цим, нові грози у деяких районах проходять. Тому, ймовірно, ще буде підніматися рівень води у тих річках, де він опустився. Ми сподіваємося, що обійдеться без нових підтоплень", - резюмував він.

Нагадаємо, у Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає.

Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.