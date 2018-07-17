В Европе качественный алкоголь доступнее, чем в Украине - экономист

По его словам, европейский рынок алкогольной продукции отличается от украинского высокой конкуренцией.

"Лучшая доступность алкоголя в Европе объясняется, прежде всего, высоким уровнем доходов европейцев, во-вторых - очень высоким уровнем конкуренции и перепроизводства, даже перенасыщенностью рынка алкогольной продукцией. Причем всех видов. Очень много высококлассных производителей и высокая конкуренция способствуют тому, что цены не растут, а если и растут - то в очень небольших пропорциях. При этом доходы европейцев растут высокими темпами. Поэтому так и получается, что для европейцев алкоголь намного доступнее, чем для украинцев, у которых обратная ситуация: низкий уровень доходов, постоянное повышение акцизов... Поэтому легальный алкоголь для многих украинцев становится если не роскошью, то достаточно дорогим продуктом", - отметил он.

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Новак добавил, что рассчитывать на доступность качественного алкоголя и других товаров и услуг украинцы смогут только в случае постепенного повышения уровня жизни.

"Но пока нам это не светит, потому что реальные доходы расти не будут, поскольку правительство анонсировало дальнейшее повышение цен на энергоресурсы, причем на все виды. А это значит, что у украинцев еще больше денег будет уходить на оплату коммунальных услуг и тех товаров, которые напрямую связаны с энергоресурсами. Поэтому в ближайшее время доходы, к сожалению, не будут расти. И поэтому алкоголь, как и другие товары и услуги, будут оставаться по доступности на существующем сегодня уровне", - резюмировал Новак.

Как сообщал УНН, по словам председателя совета директоров Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, недоступность легального алкоголя для украинцев обусловлена высокой налоговой составляющей.

"Непродуманная налоговая политика провоцирует покупателя на экономию, а значит - на покупку суррогатного алкоголя. Легального производителя налоговая нагрузка просто уничтожает. В последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, и все меньше людей могут позволить себе покупать качественный алкоголь", - пояснила она.