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У Європі якісний алкоголь доступніший, ніж в Україні - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У європейських країнах легальний і якісний алкоголь є доступнішим для споживачів, аніж в Україні. І питання не лише в різному рівні матеріального забезпечення. Про це у коментарі УНН розповів економіст Андрій Новак.

За його словами, європейський ринок алкогольної продукції відрізняється від українського високою конкуренцією.

“Краща доступність алкоголю у Європі пояснюється, перш за все, високим рівнем доходів європейців, по-друге — надзвичайно високим рівнем конкуренції і перевиробництва, навіть перенасиченістю ринку алкогольною продукцією. При чому всіх видів. Дуже багато висококласних виробників та висока конкуренція сприяють тому, що ціни не ростуть, а якщо і ростуть — то у дуже невеликих пропорціях. При цьому доходи європейців зростають високими темпами. Тому так і виходить, що для європейців алкоголь набагато доступніший, ніж для українців, у яких зворотна ситуація: низький рівень доходів, постійне підвищення акцизів... Тому легальний алкоголь для багатьох українців стає, якщо не розкішшю, то досить дорогим продуктом”, — зауважив він.

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Новак додав, що розраховувати на доступність якісного алкоголю та інших товарів і послуг українці зможуть лише у разі поступового підвищення рівня життя.

“Але поки що нам це не світить, бо реальні доходи рости не будуть, оскільки уряд анонсував подальше підвищення цін на енергоресурси, при чому на всі види. А це означає, що в українців ще більше грошей буде йти на оплату комунальних послуг і тих товарів, які напряму пов’язані із енергоресурсами. Тому найближчим часом реальні доходи, на жаль, не ростимуть. І тому алкоголь, як і інші товари та послуги, лишатиметься по доступності на існуючому сьогодні рівні”, — резюмував Новак.

Як повідомляв УНН, за словами голови ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, недоступність легального алкоголю для українців зумовлена високою податковою складовою.

“Непродумана податкова політика провокує покупця на економію, а значить — на покупку сурогатного алкоголю. Легального виробника податкове навантаження просто знищує. В останні роки легальне виробництво в середньому скорочується на 20% щорічно, і все менше людей можуть дозволити собі купувати якісний алкоголь”, — пояснила вона.

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