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В Еврокомиссии планируют провести трехсторонние переговоры с Украиной и РФ по газу в декабре

В Еврокомиссии планируют провести трехсторонние переговоры с Украиной и РФ по газу в декабре

Киев  •  УНН

 • 22075 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейская Комисиия приветствует двухсторонние переговоры Украины и России по газовым вопросам и планирует провести трехсторонние переговоры на политическом уровне в декабре этого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЕК.

"Мы приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной, в то время как Комиссия также продолжает поддерживать тесные контакты с обеими сторонами. Мы будем развивать достигнутый прогресс в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, который планируется провести в декабре и который будет организован Комиссией", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, накануне источник в дипломатических кругах сообщил УНН, что двусторонние переговоры Украины и РФ по газу состоятся 13 декабря в Вене.

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