В Еврокомиссии планируют провести трехсторонние переговоры с Украиной и РФ по газу в декабре

"Мы приветствуем продолжающиеся двусторонние контакты между Россией и Украиной, в то время как Комиссия также продолжает поддерживать тесные контакты с обеими сторонами. Мы будем развивать достигнутый прогресс в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, который планируется провести в декабре и который будет организован Комиссией", - сообщил собеседник УНН.

Напомним, накануне источник в дипломатических кругах сообщил УНН, что двусторонние переговоры Украины и РФ по газу состоятся 13 декабря в Вене.