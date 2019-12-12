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У Єврокомісії планують провести тристоронні переговори з Україною і РФ щодо газу вже в грудні

Київ • УНН

 • 22077 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейська Комісія вітає двосторонні переговори України і Росії щодо газових питань і планує провести тристоронні переговори на політичному рівні у грудні цього року. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЄК.

"Ми вітаємо триваючі двосторонні контакти між Росією і Україною, в той час як Комісія також продовжує підтримувати тісні контакти з обома сторонами. Ми будемо розвивати досягнутий прогрес в ході наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, який планується провести в грудні і який буде організований Комісією", - повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, напередодні джерело в дипломатичних колах повідомило УНН, що двосторонні переговори України і РФ щодо газу відбудуться 13 грудня у Відні.

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