В ЕС также планируют наложить санкции на "Петрова и Боширова" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Дипломаты Евросоюза согласились ввести санкции в отношении пяти россиян, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском городке Солсбери. Об этом в Twitter сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.
“Дипломаты ЕС согласились ввести санкции в отношении пяти россиян за нападение в Солсбери, в том числе по двум ”туристам“. Послы и министры должны одобрить это в первые недели января”, - написал журналист.
Напомним, 19 декабря Соединенные Штаты внесли в список санкций, связанных с Украиной и Россией, Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, известных как “Петров и Боширов”, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.
Кроме того, министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список еще 16 физических лиц, вероятно причастных к шпионажу.
Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с признаками отравления неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Eu diplomats have agreed to sanction 5 Russians for the #Salisbury attack, including the 2 “tourists”. Ambassadors and ministers should approve this in the early weeks of January. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 декабря 2018