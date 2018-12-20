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В ЕС также планируют наложить санкции на "Петрова и Боширова" - СМИ

Киев • УНН

 • 9143 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Дипломаты Евросоюза согласились ввести санкции в отношении пяти россиян, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском городке Солсбери. Об этом в Twitter сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, передает УНН.

В ЕС также планируют наложить санкции на "Петрова и Боширова" - СМИ

“Дипломаты ЕС согласились ввести санкции в отношении пяти россиян за нападение в Солсбери, в том числе по двум ”туристам“. Послы и министры должны одобрить это в первые недели января”, - написал журналист.

Напомним, 19 декабря Соединенные Штаты внесли в список санкций, связанных с Украиной и Россией, Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, известных как “Петров и Боширов”, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

Кроме того, министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционный список еще 16 физических лиц, вероятно причастных к шпионажу.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с признаками отравления неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Eu diplomats have agreed to sanction 5 Russians for the #Salisbury attack, including the 2 “tourists”. Ambassadors and ministers should approve this in the early weeks of January. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 20 декабря 2018

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