У ЄС також планують накласти санкції на "Петрова і Боширова" - ЗМІ

“Дипломати ЄС погодилися ввести санкції щодо п’яти росіян за напад у Солсбері, в тому числі щодо двох „туристів“. Посли і міністри повинні схвалити це в перші тижні січня”, — написав журналіст.

Нагадаємо, 19 грудня Сполучені Штати внесли до списку санкцій, пов’язаних з Україною та Росією, Анатолія Чепігу і Олександра Мішкіна, відомих як “Петров і Боширов”, яких Лондон підозрює в отруєнні Скрипалів.

Крім того, міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло до санкційного списку ще 16 фізичних осіб, ймовірно причетних до шпигунства.

Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

