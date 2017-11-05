В Йемене погибли минимум пять военных в результате атаки террориста

"В воскресенье, 5 ноября, на контрольно-пропускном пункте, расположенном за пределами главного штаба безопасности в одном из районов Адена террорист-смертник осуществил атаку в результате которой погибли по меньшей мере пять человек", - сообщило издание.

По информации, жертвами террориста стали военнослужащие, охранявшие КПП.

Как сообщал УНН , в Сирии в результате взрыва в лагере для беженцев десятки людей получили ранения и погибли.