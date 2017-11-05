В Йемене погибли минимум пять военных в результате атаки террориста
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В южном городе Йемена Адене в результате нападения террориста-смертника погибли по меньшей мере пять человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"В воскресенье, 5 ноября, на контрольно-пропускном пункте, расположенном за пределами главного штаба безопасности в одном из районов Адена террорист-смертник осуществил атаку в результате которой погибли по меньшей мере пять человек", - сообщило издание.
По информации, жертвами террориста стали военнослужащие, охранявшие КПП.
Как сообщал УНН , в Сирии в результате взрыва в лагере для беженцев десятки людей получили ранения и погибли.