У Ємені загинуло щонайменше п’ять військових внаслідок атаки терориста
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У південному місті Ємена Адені внаслідок нападу терориста-смертника загинуло щонайменше п’ять людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
“У неділю, 5 листопада, на контрольно-пропускному пункті, який розташований за межами головного штабу безпеки в одному з районів Адена терорист-смертник здійснив атаку внаслідок якої загинуло щонайменше п’ять людей”, — повідомило видання.
За інформацією, жертвами терориста стали військовослужбовці, які охороняли КПП.
Як повідомляв УНН, у Сирії внаслідок вибуху в таборі для біженців десятки людей отримали поранення і загинули.