У Ємені загинуло щонайменше п’ять військових внаслідок атаки терориста

“У неділю, 5 листопада, на контрольно-пропускному пункті, який розташований за межами головного штабу безпеки в одному з районів Адена терорист-смертник здійснив атаку внаслідок якої загинуло щонайменше п’ять людей”, — повідомило видання.

За інформацією, жертвами терориста стали військовослужбовці, які охороняли КПП.

Як повідомляв УНН, у Сирії внаслідок вибуху в таборі для біженців десятки людей отримали поранення і загинули.