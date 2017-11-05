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У Ємені загинуло щонайменше п’ять військових внаслідок атаки терориста

У Ємені загинуло щонайменше п’ять військових внаслідок атаки терориста

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У південному місті Ємена Адені внаслідок нападу терориста-смертника загинуло щонайменше п’ять людей, передає УНН з посиланням на Reuters.

“У неділю, 5 листопада, на контрольно-пропускному пункті, який розташований за межами головного штабу безпеки в одному з районів Адена терорист-смертник здійснив атаку внаслідок якої загинуло щонайменше п’ять людей”, — повідомило видання.

За інформацією, жертвами терориста стали військовослужбовці, які охороняли КПП.

Як повідомляв УНН, у Сирії внаслідок вибуху в таборі для біженців десятки людей отримали поранення і загинули.

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