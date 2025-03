В Йемене взорвали дом экс-президента, чиновника убили

По сообщению экс-президент погиб. Также СМИ опубликовало фото, на котором "тело Салеха" с травмой головы.

Так, 2 декабря, повстанцы-хуситы в результате конфликтов с их бывшими союзниками, сторонниками экс-президента погибло более 100 человек.

Sanaa on FIRE: Street clashes continue in one of deadliest days in #Yemen capital between Houthis / Saleh fighters with 100+ dead / injured. pic.twitter.com/LY95WK3sB3

- Yemen Post Newspaper (@YemenPostNews) 2 декабря 2017