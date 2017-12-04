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У Ємені підірвали будинок екс-президента, чиновника вбили

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У столиці Ємену Сані повстанці-хусити підірвали будинок екс-президента країни Алі Абдаллу Салеха, повідомляє Yemen Post News, передає УНН.

За повідомленням екс-президент загинув. Також ЗМІ опублікувало фото, на якому "тіло Салеха" з травмою голови.

Так, 2 грудня, повстанці-хусити в результаті сутичок з їхніми колишніми союзниками, прихильниками екс-президента загинуло понад 100 осіб.

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Sanaa on FIRE: Street clashes continue in one of deadliest days in #Yemen capital between Houthis/Saleh fighters with 100+ dead/injured. pic.twitter.com/LY95WK3sB3

— Yemen Post Newspaper (@YemenPostNews) 2 грудня 2017 р.

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