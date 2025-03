У Ємені підірвали будинок екс-президента, чиновника вбили

За повідомленням екс-президент загинув. Також ЗМІ опублікувало фото, на якому "тіло Салеха" з травмою голови.

Так, 2 грудня, повстанці-хусити в результаті сутичок з їхніми колишніми союзниками, прихильниками екс-президента загинуло понад 100 осіб.

Sanaa on FIRE: Street clashes continue in one of deadliest days in #Yemen capital between Houthis/Saleh fighters with 100+ dead/injured. pic.twitter.com/LY95WK3sB3

