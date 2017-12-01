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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4816 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5845 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84074 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76606 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89855 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115748 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146024 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107429 просмотра

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В ЕК готовы рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине - коммюнике

В ЕК готовы рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине - коммюнике

Киев  •  УНН

 • 16589 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Европейская комиссия готова рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине при условии, что импульс реформ активизируется. Об этом говорится в обнародованном в пятницу коммюнике Еврокомиссии, передает УНН.

"Еврокомиссия готова оценить актуальность операции, которая должна следовать за макрофинансовой помощью (утвержденной ранее - ред.) и, если оправдано, представить предложение о новой операцим макрофинансовой помощи в начале 2018 года", - говорится в заявлении.

В ЕК указали, что необходимо провести экономическую оценку, в том числе потребности во внешнем финансировании, и детали этого предложения необходимо будет разработать.

"Кроме того, важно, чтобы программа МВФ в стране оставалась на должном уровне. Любое предложение будет подлежать одобрению Европейского парламента и Совета ЕС в соответствии с нормативной законодательной практикой", - добавили в ЕК.

Ранее Президент анонсировал публикацию коммюнике ЕК относительно макрофинансовой помощи Украине.

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