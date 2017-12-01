В ЕК готовы рассмотреть вопрос о дальнейшей макрофинансовой помощи Украине - коммюнике

"Еврокомиссия готова оценить актуальность операции, которая должна следовать за макрофинансовой помощью (утвержденной ранее - ред.) и, если оправдано, представить предложение о новой операцим макрофинансовой помощи в начале 2018 года", - говорится в заявлении.

В ЕК указали, что необходимо провести экономическую оценку, в том числе потребности во внешнем финансировании, и детали этого предложения необходимо будет разработать.

"Кроме того, важно, чтобы программа МВФ в стране оставалась на должном уровне. Любое предложение будет подлежать одобрению Европейского парламента и Совета ЕС в соответствии с нормативной законодательной практикой", - добавили в ЕК.

Ранее Президент анонсировал публикацию коммюнике ЕК относительно макрофинансовой помощи Украине.