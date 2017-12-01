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У ЄК готові розглянути питання про подальшу макрофінансову допомогу Україні - комюніке

У ЄК готові розглянути питання про подальшу макрофінансову допомогу Україні - комюніке

Київ • УНН

 • 16594 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Європейська комісія готова розглянути питання про подальшу макрофінансової допомоги Україні, за умови, що імпульс реформ активізується. Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю комюніке Єврокомісії, передає УНН.

"Єврокомісія готова оцінити актуальність операції, яка повинна слідувати за макрофінансової допомогою (затвердженою раніше - ред.) і, якщо буде виправдано, представити пропозицію про нову операцію макрофінансової допомоги на початку 2018 року", - йдеться в заяві.

У ЄК вказали, що необхідно провести економічну оцінку, в тому числі потреби в зовнішньому фінансуванні, і деталі цієї пропозиції необхідно буде розробити.

"Крім того, важливо забезпечити, щоб програма МВФ в країні залишалася на належному рівні. Будь-яка пропозиція буде підлягати схваленню Європейського парламенту і Ради ЄС відповідно до нормативної законодавчої практики", - додали в ЄК.

Раніше Президент анонсував публікацію комюніке ЄК щодо макрофінансової допомоги Україні.

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