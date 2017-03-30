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В ВРУ будут инициировать пересмотр акцизов на алкоголь

В ВРУ будут инициировать пересмотр акцизов на алкоголь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. По итогам первого квартала 2017 года нардеп должны инициировать пересмотр акцизной политики государства относительно алкогольного рынка. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Лаврик.

“Акцизная политика на алкоголь будет пересматриваться обязательно. Суррогатная продукция продолжает пленять рынок, и это никуда не годится. Я лично инициировать этот вопрос, подам обращения и на ближайшем заседании Комитета мы этот вопрос рассмотрим”, — рассказал он.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-за коррупционной составляющей.

Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Вместе с тем, в различных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.

Аналитики рынка и члены налогово Комитета ВРУ убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.

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