В ВРУ будут инициировать пересмотр акцизов на алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По итогам первого квартала 2017 года нардеп должны инициировать пересмотр акцизной политики государства относительно алкогольного рынка. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Николай Лаврик.
“Акцизная политика на алкоголь будет пересматриваться обязательно. Суррогатная продукция продолжает пленять рынок, и это никуда не годится. Я лично инициировать этот вопрос, подам обращения и на ближайшем заседании Комитета мы этот вопрос рассмотрим”, — рассказал он.
Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-за коррупционной составляющей.
Также напомним, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.
Вместе с тем, в различных областях фиксируют увеличение количества отравлений некачественным алкоголем.
Аналитики рынка и члены налогово Комитета ВРУ убеждены, что к увеличению фальсифицированной продукции приводят необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия в Украине.